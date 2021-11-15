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Власти двух районов Карелии не готовы войти в петрозаводскую агломерацию

Новости. Общество
11:20, 29 Декабря 2021

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Столица Карелии и близлежащие районы республики собираются объединиться в петрозаводскую агломерацию, но зачем это надо, пока понятно не всем.

Какая польза будет от такого объединения, обсуждали участники «круглого стола» «Формирование и развитие петрозаводской агломерации» в рамках региональной научно-практической конференции «Современные вызовы развития муниципальных образований: социальные, экономические, правовые аспекты». В нем участвовали представители научного сообщества, исполнительной власти Карелии и муниципалитетов, которые могут войти в агломерацию — это Петрозаводск, Прионежский, Пряжинский и Кондопожский районы.

Администрация Кондопожского района поддерживает эту идею, но в Прионежском и Пряжинском районах относятся к ней с настороженностью.

Главный специалист отдела экономики администрации Прионежского района Екатерина Печерская ограничилась коротким замечанием о том, что «информация, конечно, интересная, мы тоже будем начинать». У главы администрации Пряжинского района Оксаны Гаврош возникли сомнения, связанные с национальным статусом территории.

«Мы национальный район с определенными направлениями развития, и этот фактор никак никуда не должен потеряться ни в коем случае. Он — первый. Поэтому, как все это скомпоновать, сейчас понять довольно сложно. Пока я в роли слушателя…» — осторожно заметила Оксана Гаврош.

Однако у такого объединения могут быть и более плачевные последствия, чем утрата национальной идентичности.

Подробнее об этом читайте в статье «Каждой деревне по „Макдональдсу“?»

 

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Комментарии

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Os
2021-12-29 13:08:35
Прионежье вообще бесполезная надстройка, у него органы власти в Петрозаводске, многие организации общие со столицей Карелии.
Leopol'd
2021-12-29 11:47:18
Чиновники очень хотят "назад в СССР". Чтобы карелы ездили "в Москву" за финансированием, а районы "в область". Сидит чиновник на Ленина в кабинете, а к нему ходоки с челобитными со всей округи. Ну и сам иногда на поклон в Москву...
бюджет
2021-12-29 13:36:28
Leopol'd, прежде чем разводить бодягу про СССР надо определиться с его ключевым вопросом: право собственности на средства производства. А про территории это все муть, лапша.....
Гость
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