Власти двух районов Карелии не готовы войти в петрозаводскую агломерацию

Столица Карелии и близлежащие районы республики собираются объединиться в петрозаводскую агломерацию, но зачем это надо, пока понятно не всем.

Какая польза будет от такого объединения, обсуждали участники «круглого стола» «Формирование и развитие петрозаводской агломерации» в рамках региональной научно-практической конференции «Современные вызовы развития муниципальных образований: социальные, экономические, правовые аспекты». В нем участвовали представители научного сообщества, исполнительной власти Карелии и муниципалитетов, которые могут войти в агломерацию — это Петрозаводск, Прионежский, Пряжинский и Кондопожский районы.

Администрация Кондопожского района поддерживает эту идею, но в Прионежском и Пряжинском районах относятся к ней с настороженностью.

Главный специалист отдела экономики администрации Прионежского района Екатерина Печерская ограничилась коротким замечанием о том, что «информация, конечно, интересная, мы тоже будем начинать». У главы администрации Пряжинского района Оксаны Гаврош возникли сомнения, связанные с национальным статусом территории.

«Мы национальный район с определенными направлениями развития, и этот фактор никак никуда не должен потеряться ни в коем случае. Он — первый. Поэтому, как все это скомпоновать, сейчас понять довольно сложно. Пока я в роли слушателя…» — осторожно заметила Оксана Гаврош.

Однако у такого объединения могут быть и более плачевные последствия, чем утрата национальной идентичности.

Подробнее об этом читайте в статье «Каждой деревне по „Макдональдсу“?»