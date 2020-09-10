Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Два водителя погибли при столкновении грузовиков на трассе в Карелии
10.09.2020 14:38
Выступавший за Карелию хоккеист жестоко избит в Петербурге 6
Сегодня 06:40
Десятки новых случаев ковида подтверждены в Карелии 3
Сегодня 09:13
Магазины ждет массовое закрытие в случае второй волны COVID-19
10.09.2020 20:40
Девочка погибла при попытке сделать селфи во время шторма 2
10.09.2020 21:30

Власти Финляндии намерены постепенно снижать ограничения на въезд в страну

Новости. Политика
10:22, 11 Сентября 2020
фото: ©Столица на Онего
Загрузка...

Финские чиновники рассчитывают на открытие зимнего туристического сезона.

Правительство Финляндии намерено постепенно снижать ограничения на въезд в страну. Если сейчас финские границы закрыты для туристов из тех уголков мира, где количество заражений коронавирусом за последние две недели превышает 8 случаев на 100 тысяч жителей, то, начиная с 19 сентября, этот порог вырастет до 25 случаев на 100 тысяч жителей. Как сообщает финская телекомпания Yle, в список разрешенных для туризма стран на основании свежих эпидемиологических показателей попадут Эстония, Норвегия, Исландия, Германия, Латвия, Литва, Словакия, Польша и Лихтенштейн.

По словам министра транспорта и связи Финляндии Тимо Харакка, такая модель позволит финнам перейти от нынешних жестких карантинных ограничений к системе, при которой будет разрешен туризм даже из стран с плохой эпидемиологической ситуацией при наличии негативного коронатеста. Финские чиновники очень рассчитывают на открытие зимнего туристического сезона.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-09-11 13:07:13
Россия должны ограничить выезд людей в недружественные нам страны. Нечего их деньгами спонсировать.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
06.09.2020, 16:28
Украинец собирает до 130 кг черники в день и за два месяца в Финляндии заработал 8,5 тыс. евро
04.09.2020, 17:20
Водитель выжил в страшной аварии в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
05.09.2020, 15:45
Машина Росгвардии пошла на таран в Петрозаводске (ВИДЕО)
04.09.2020, 10:43
"Мы пережили этот кризис относительно спокойно"
08.09.2020, 08:20
Парфенчиков рассказал, когда в Карелии включат отопление

Чтиво

10.09.2020 15:38
Без политики
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
Увы, COVID-19 не дремлет: в осенне-зимний период возможен новый всплеск заболеваемости.
Пазлы из разных наборов 4
10.09.2020 15:14
Как я болела коронавирусом 4
09.09.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»