Власти Финляндии намерены постепенно снижать ограничения на въезд в страну

Финские чиновники рассчитывают на открытие зимнего туристического сезона.

Правительство Финляндии намерено постепенно снижать ограничения на въезд в страну. Если сейчас финские границы закрыты для туристов из тех уголков мира, где количество заражений коронавирусом за последние две недели превышает 8 случаев на 100 тысяч жителей, то, начиная с 19 сентября, этот порог вырастет до 25 случаев на 100 тысяч жителей. Как сообщает финская телекомпания Yle, в список разрешенных для туризма стран на основании свежих эпидемиологических показателей попадут Эстония, Норвегия, Исландия, Германия, Латвия, Литва, Словакия, Польша и Лихтенштейн.

По словам министра транспорта и связи Финляндии Тимо Харакка, такая модель позволит финнам перейти от нынешних жестких карантинных ограничений к системе, при которой будет разрешен туризм даже из стран с плохой эпидемиологической ситуацией при наличии негативного коронатеста. Финские чиновники очень рассчитывают на открытие зимнего туристического сезона.