Премьер-министр страны не исключает полного закрытия заведений общепита.

Власти Финляндии ограничили время работы ресторанов из-за роста заболеваемости ковидом. Как пишет Yle, с 12 января заведения общественного питания должны закрываться в 18 часов, и такое требование будет действовать до конца января.

Причиной введения ограничений на деятельность ресторанов стал резкий рост заболеваемости ковидом. Количество суточных заражений в соседней стране почти достигло 10 тысяч. Премьер-министр Финляндии Санна Марин не исключает полного закрытия заведений общепита, если эпидемическая обстановка ухудшится.