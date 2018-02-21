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Новости. Общество
16:47, 21 Февраля 2018

Власти Финляндии предложили организовать авиарейсы из Петрозаводска в Италию и Грецию

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Власти регионального союза "Южная Карелия" в Финляндии выступили с инициативой организации регулярных авиарейсов из Петрозаводска в Италию и Грецию через аэропорт в Лаппеенранте.

Этот вопрос обсуждался сегодня в аэропорту "Петрозаводск" на встрече представителей регионального союза "Южная Карелия" с руководством аэропорта, а также с сотрудниками министерств экономического развития и транспорта.

Об итогах переговоров деловой интернет-газете "Вести Карелии" рассказала начальник отдела координации деятельности подведомственных организаций Минтранса республики Марина Дернова.

"Обсуждалось предложение финской стороны организовать из аэропорта "Петрозаводск" стыковочный рейс в аэропорт города Лаппеенранта два раза в неделю, - сообщила Дернова. – Выяснилось, что оттуда финская авиакомпания-лоукостер сегодня осуществляет рейсы в Грецию и Италию. И представители регионального союза "Южная Карелия" хотят увеличить пассажиропоток за счет российских туристов, прежде всего, жителей Карелии. Это, разумеется, способствовало бы и развитию туризма в нашей республике, поскольку сюда могли бы быстро прилетать не только жители Финляндии, но также Греции и Италии".

Подробности – по ссылке.

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