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Новости. Экономика
15:56, 06 Ноября 2018
фото: pixabay.com

Власти Финляндии рассказали, что санкции не могут сильно сказаться на взаимодействии с Карелией

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Представители министерства иностранных дел и Финско-Российской торговой палаты поделились взглядами на сотрудничество с Карелией в период сложившихся экономических условий.

Заместитель государственного секретаря министерства иностранных дел Финляндии Маркку Кейнянен рассказал, что региональное сотрудничество, торговое сотрудничество и взаимодействие между обычными гражданами может полнее развиваться, несмотря на текущие условия.

"Доля санкций и российских антисанкций составляет лишь 5% из финского экспорта. И это означает, что у нас 95% финского экспорта. Можно свободно и нормально развиваться и продвигаться" – пишет он.

Подробности  читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2018-11-06 18:11:52
Конечно санкции не повлияют на сотрудничество с Карелией, как же без поставляемого из Карелии сырья?
кир
2018-11-06 18:05:00
Не надо перед финнами прогибаться. Они участвовали в учениях НАТО, направленных против России. В этом случае санкции нужны против их экспорта. Проживем и так. Orava съездит за сыром пока без пошлины.))
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