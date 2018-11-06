Власти Финляндии рассказали, что санкции не могут сильно сказаться на взаимодействии с Карелией

Представители министерства иностранных дел и Финско-Российской торговой палаты поделились взглядами на сотрудничество с Карелией в период сложившихся экономических условий.

Заместитель государственного секретаря министерства иностранных дел Финляндии Маркку Кейнянен рассказал, что региональное сотрудничество, торговое сотрудничество и взаимодействие между обычными гражданами может полнее развиваться, несмотря на текущие условия.

"Доля санкций и российских антисанкций составляет лишь 5% из финского экспорта. И это означает, что у нас 95% финского экспорта. Можно свободно и нормально развиваться и продвигаться" – пишет он.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".