15:56, 06 Ноября 2018
Власти Финляндии рассказали, что санкции не могут сильно сказаться на взаимодействии с Карелией
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Представители министерства иностранных дел и Финско-Российской торговой палаты поделились взглядами на сотрудничество с Карелией в период сложившихся экономических условий.
Заместитель государственного секретаря министерства иностранных дел Финляндии Маркку Кейнянен рассказал, что региональное сотрудничество, торговое сотрудничество и взаимодействие между обычными гражданами может полнее развиваться, несмотря на текущие условия.
"Доля санкций и российских антисанкций составляет лишь 5% из финского экспорта. И это означает, что у нас 95% финского экспорта. Можно свободно и нормально развиваться и продвигаться" – пишет он.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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