Власти готовы снизить транспортный налог на дорогие автомобили

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому будет снижен транспортный налог на автомобили, стоимостью более 3 млн рублей.

Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на разъяснения пресс-службы правительства.

«В законопроекте есть норма о корректировке повышенного транспортного налога на дорогие автомобили. Теперь он будет начисляться на автомобили стоимостью от 10 млн рублей, а не от 3 млн рублей, как это было раньше», — говорится в сообщении.

О таком предложении кабмина премьер-министр Михаил Мишустин говорил на заседании правительства 9 марта. По его словам, заработать данная норма должна уже с текущего года.