Власти готовы участвовать в создании сети автошкол в Карелии

Министерство экономического развития Карелии назвало инвестиционные проекты, которые могут быть реализованы с использованием механизма государственно-частного партнерства.

Такой механизм предполагает, в том числе, заключение концессионных соглашений с коммерческими компаниями, которые возьмут на себя часть расходов.

Например, обсуждаются проекты по созданию экотехнопарка по переработке и утилизации ТКО на территории Петрозаводска и региональной сети автошкол. Где еще планируется использовать механизм ГЧП, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".