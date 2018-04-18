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Новости. Экономика
09:03, 18 Апреля 2018

Власти хотят изменить условия и сроки выплаты пособий по безработице

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Минтруд России предложил увеличить максимальное пособие по безработице до уровня прожиточного минимума, но для этого будут изменены сроки и условия выплаты.

В частности, предлагается исключить обязательность предоставления гражданами справки о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы.

Предполагается установить срок выплаты пособия по безработице впервые ищущим работу и уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев, которые предшествовали началу безработицы, равный трем месяцам в течение года с даты начала выплаты пособия.

Какие еще изменения отражены в законопроекте, можно узнать на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Андрей Дубенский
2018-04-18 11:40:47
"Предполагается установить срок выплаты пособия по безработице впервые ищущим работу и уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев, которые предшествовали началу безработицы, равный трем месяцам в течение года с даты начала выплаты пособия."
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