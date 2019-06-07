Власти хотят продлить выплату детских пособий до 18 лет

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет в тех случаях, если семья в этом нуждается.

"Это мера поддержки, над которой нам стоит подумать", — отметил глава ведомства.

Топилин напомнил, что сегодня материальная поддержка из бюджета оказывается семьям с детьми до трех лет. По его словам, после достижения детьми этого возраста остаются только региональные пособия, однако они не высоки.

Подробности - на сайте интернет-издания "Вести Карелии".