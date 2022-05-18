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Власти Карелии будут давать до 1 млн рублей молодым предпринимателям

Новости. Общество
09:45, 19 Мая 2022
фото: © Артур Парфенчиков / ВК

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Новая программа господдержки предпринимательства стартует в Карелии во второй половине 2022 года.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на молодежном форуме «Берег» в Сортавале.

По его словам, получить финансовую помощь смогут молодые предприниматели до 25 лет включительно, а также те, кто имеют статус социального предпринимателя. Средства распределят в виде грантов. Их размер составит от 100 до 500 тысяч рублей. Молодые предприниматели, ведущие бизнес в Арктике, смогут получить до 1 млн рублей.

Конкурс по распределению грантов пройдет в третьем квартале 2022 года. Всего на эти цели в бюджете республики предусмотрено более 19,5 млн рублей.

«В молодежь нужно вкладывать деньги — это самая стабильная инвестиция. Мы знаем, что это всегда приносит результат. Уже скоро ваше поколение придёт и будет дальше развивать нашу страну», — сказал Парфенчиков.

По его словам, в следующем году в бюджете региона обязательно предусмотрят средства на грант молодым исследователям. Соответствующее поручение он дал министру образования Роману Голубеву. Речь идёт о тех студентах и аспирантах, которые работают над прикладными исследованиями и разработками, способными позитивно повлиять на экономику и социальную сферу региона.

«Никто не должен ставить под сомнение продолжение этой программы. Мы должны предусмотреть на нее хотя бы столько же средств, как и в этом году, а лучше ещё больше», — отметил губернатор.

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