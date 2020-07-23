Власти Карелии дадут налоговые льготы предприятиям в Арктической зоне

Правительство Карелии готово снизить налоги на прибыль, имущество и землю для предприятий, зарегистрированных в районах республики, получивших статус территорий Арктической зоны России.

Об этом сообщил вице-премьер Карелии Дмитрий Родионов на первом заседании проектного офиса по развитию арктических территорий.

"Мы подготовили предложения по возможным преференциям в своих региональных программах, законодательстве о налогах и других документа. В частности, предлагаем на первые пять лет работы резидента с момента получения прибыли освободить его от уплаты налога на прибыль в региональный бюджет. Последующие пять лет − сделать такой налог всего 5%. Что касается налога на имущество, также предлагаем первые пять лет его обнулять, а в последующие пять лет делать его 0,5%. Замечу, что сегодня обычная ставка – 2,2%", - сказал Родионов.

Какие еще преференции обещают резидентам, и в каких районах они будут действовать, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".