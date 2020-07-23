890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске пойдут под снос 6 остановочных павильонов 3
23.07.2020 18:20
Парфенчиков назвал ситуацию с коронавирусом в Карелии напряженной 4
Сегодня 10:12
Доктор Воронцов ушел навсегда 1
23.07.2020 14:45
Брат погибшего в ДТП жителя Петрозаводска пожалуется в Генпрокуратуру на бездействие полиции (ВИДЕО) 5
Сегодня 06:40
Погиб врач Офтальмологического центра Карелии 4
23.07.2020 15:06
Угроза всей цивилизация обнаружена у берегов Антарктиды 1
23.07.2020 23:30

Власти Карелии дадут налоговые льготы предприятиям в Арктической зоне

Новости. Экономика
12:10, 24 Июля 2020
Загрузка...

Правительство Карелии готово снизить налоги на прибыль, имущество и землю для предприятий, зарегистрированных в районах республики, получивших статус территорий Арктической зоны России.

Об этом сообщил вице-премьер Карелии Дмитрий Родионов на первом заседании проектного офиса по развитию арктических территорий.

"Мы подготовили предложения по возможным преференциям в своих региональных программах, законодательстве о налогах и других документа. В частности, предлагаем на первые пять лет работы резидента с момента получения прибыли освободить его от уплаты налога на прибыль в региональный бюджет. Последующие пять лет − сделать такой налог всего 5%. Что касается налога на имущество, также предлагаем первые пять лет его обнулять, а в последующие пять лет делать его 0,5%. Замечу, что сегодня обычная ставка – 2,2%", - сказал Родионов.

Какие еще преференции обещают резидентам, и в каких районах они будут действовать, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-07-24 12:41:54
В этих так называемых "арктических зонах" в основном форелеводы обосновались, а их в правительстве лоббируют.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2020, 17:30
Главный кардиолог Карелии рассказал, как спастись от инфаркта
17.07.2020, 12:34
Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО)
21.07.2020, 16:16
Снижены ставки для рефинансирования ипотеки в Сбербанке
19.07.2020, 15:32
Подросток утонул в Петрозаводске на Ключевском карьере
22.07.2020, 16:07
Адвокат Юрия Дмитриева: "Приговор спасает ему жизнь"
17.07.2020, 14:01
Председателя городского совета Петрозаводска подозревают в получении взятки в 1,5 млн рублей

Чтиво

23.07.2020 14:45
Частная жизнь
Доктор Воронцов ушел навсегда 1
Трагически оборвалась жизнь 32-летнего доктора Офтальмологического центра Карелии Андрея Александровича Воронцова.
"Это борьба с режимом, где в жертву принесен ребенок" 28
23.07.2020 09:13
Нижнее бельё, купальники и пижамы с большой скидкой
21.07.2020 11:55
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»