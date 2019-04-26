Власти Карелии добавят более 140 млн рублей на медицину

Правительство Карелии планирует в 2019 году увеличить статьи расходов бюджета, направленные на переоборудование учреждений здравоохранения, закупку лекарств, приобретение квартир медработникам и увеличение числа студентов-медиков.

Дополнительное финансирование (более 140 млн рублей дополнительно) предусмотрено проектом поправок к бюджету, который поступил в парламент Карелии.

Расходы на организацию сети региональных центров амбулаторной онкологической помощи, переоснащение учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием увеличатся 23,5 млн рублей, на оказание высокотехнологичной медицинской помощи на – 36,7 млн рублей.

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