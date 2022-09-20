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Власти Карелии добиваются снятия запрета на любительский лов горбуши  

Новости. Общество
15:10, 04 Октября 2022
фото: © orenburzhie.ru

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Правительство и парламент Карелии будут добиваться внесения изменений в правила любительского рыболовства, чтоб жители районов на берегу Белого моря получили право ловить горбушу для личных нужд.

 

Об этом в эфире телеканала «Россия 24. Карелия» сообщил вице-спикер парламента Илья Раковский.

«Мы обязаны разрешить любительский лов горбуши на реках у Белого моря потому что запасы, с одной стороны, большие и мы должны накормить население этой рыбой, это доступный биоресурс. А с другой стороны горбуша вытесняет с нерестилищ семгу, нарушает естественный биологический цикл семги», - сказал Раковский.

По его словам, для снятия запрета на лов горбуши необходимо внести изменения в федеральное законодательство. Это относится и к ряду других ограничений любительского рыболовства.

В качестве примера он привел действовавший ранее запрет на любительский сетной лов в Белом море.

«Были такие прецеденты, когда выходили правила рыболовства, в которых жителям сельских населенных пунктов в Беломорском и Кемском районах был разрешен сетной лов, а городским жителям было нельзя. Это недоразумение устранено, но требуется еще небольшая донакрутка законодательная. Нам нужно установить перечень прибрежных территорий, потому что разрешено именно жителям прибрежных поселений осуществлять нелицензированный сетной лов. Но, тем не менее, жителей уже на штрафуют. Если они правильно маркируют сети... Сегодня местные жители могут ловить рыбу сетями на Белом море. Решение этой проблемы заняло у нас порядка 10 лет», - пояснил депупат.

По его словам, власти Карелии намерены инициировать создание механизма оперативного внесения таких изменений с учетом мнения рыбаков и ученых.

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