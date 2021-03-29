Власти Карелии договорились с алкогольным заводом о работе "на благо развития региона"

Правительство Карелии в лице министерства сельского хозяйства заключило соглашение о сотрудничестве с компанией "АлкоВорлд".

Это соглашение "официально закрепило статус системообразующей организации, работающей на благо развития и социальной стабильности Карелии", сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Объемы производства петрозаводского ликеро-водочного завода, которым владеет "АлкоВорлд", увеличились в 2021 году почти в 7 раз. Налоговые выплаты компании составили 68% от общей суммы платежей производителей пищевых продуктов и напитков республики.

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