Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Песков рассказал о постоянных шутках Путина 6
29.03.2021 19:10
Власти Петрозаводска: Границы Левашовского бульвара после продления улицы Куйбышева не изменятся 17
29.03.2021 14:45
Водитель в Петрозаводске предложил снять бесполезный асфальт и стать ближе к истории (ФОТО) 26
29.03.2021 15:23
В Минздраве уточнили правила поведения пожилых людей после вакцинации от коронавируса
29.03.2021 20:40
"Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!" 1
29.03.2021 14:15
Краснокнижный зверек заглянул в гости на хутор в Карелии (ФОТО)
29.03.2021 15:31
Рысь прогулялась по столице Карелии 5
Сегодня 09:17
Импланты выпали из груди женщины из-за неудачной пластики
29.03.2021 23:30

Власти Карелии договорились с алкогольным заводом о работе "на благо развития региона"

Новости. Общество
12:13, 30 Марта 2021
фото: Управляющая компания "АлкоВорлд"
Загрузка...

Правительство Карелии в лице министерства сельского хозяйства заключило соглашение о сотрудничестве с компанией "АлкоВорлд".

Это соглашение "официально закрепило статус системообразующей организации, работающей на благо развития и социальной стабильности Карелии", сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Объемы производства петрозаводского ликеро-водочного завода, которым владеет "АлкоВорлд", увеличились в 2021 году почти в 7 раз. Налоговые выплаты компании составили 68% от общей суммы платежей производителей пищевых продуктов и напитков республики.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.03.2021, 09:15
Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявили окончательное обвинение в четырех преступлениях
28.03.2021, 21:40
Меня захомутать? Киркоров высказался о романе с Бузовой
25.03.2021, 11:10
АЗС в Петрозаводске снова переписали ценники
25.03.2021, 09:10
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях
27.03.2021, 15:33
Зачем достали "папочку с компроматом" на главу Минприроды Карелии Алексея Щепина?
26.03.2021, 16:14
Регистратор автомобилиста запечатлел место лобового столкновения грузовиков в Карелии (ВИДЕО)

Аналитика

29.03.2021 14:45
Обществоведение
Открылся центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!" 1
29.03.2021 14:15
"Мы уже давно ждем многофункциональный ФОК" 7
28.03.2021 14:30
Ладога и Онего нуждаются в защите
28.03.2021 12:25
Ирина Мирошник: "Минувший год доказал: нам не надо бояться амбициозных задач!" 9
26.03.2021 11:20
Вся аналитика

Чтиво

29.03.2021 16:40
Без политики
Дачный сезон: как сберечь здоровье в битве за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
Объявлены победители регионального конкурса "Экспортер года 2021" 1
29.03.2021 11:30
Пенсионерам предлагают путешествовать клубами 1
26.03.2021 14:18
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»