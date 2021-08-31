Власти Карелии готовы вернуть в госсобственность еще одно частное сельхозпредприятие

Министерство сельского хозяйства Карелии рассматривает возможность выкупа в государственную собственность животноводческого хозяйства АО «Агроферма «Тукса», которое сейчас принадлежит частной компании.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Олонецкого района, где расположено предприятие.

По его словам, собственник агрофермы — компания «Сила Инвеста» — предупредила власти, что намерена продать предприятие.

Парфенчиков отметил, что если хозяйство в Туксе не захочет приобрести другой частный инвестор, то это сделают власти путем присоединения к государственному совхозу.

«Мы готовы содействовать любому дееспособному частному инвестору, но должна быть активность от него, мы не должны за ним бегать. Надо приходить и предлагать план бизнеса… Если нет, я согласен с Владимиром Витальевичем (Лабиновым, главой Минсельхоза — прим. ред.), мы даже в непростой финансовой ситуации должны сохранить молочное животноводство в «Туксе» в рамках расширения государственного предприятия «Ильинский»», — сказал Парфенчиков.

По его мнению, у государственных сельхозпредприятий есть преимущества перед частными.

«Государственное управление в сельском хозяйстве зачастую лучше, чем у большинства таких собственников, частных инвесторов, которые приходят в сельское хозяйство поэкспериментировать. Таких нам инвесторов больше не надо», — пояснил губернатор.

По словам Лабинова, о желании приобрести имущество АО «Агроферма «Тукса» заявило руководство Олонецкого молочного комбината.