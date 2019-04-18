Власти Карелии хотят модернизировать убыточные совхозы за миллиарды рублей

Власти региона в очередной раз готовятся приватизировать проблемные совхозы "Ведлозерский" и "Толвуйский" и одновременно готовят план дорогостоящей модернизации убыточных сельхозпредприятий.

В конце марта этого года после очередной неудачной попытки продать совхозы власти региона сделали акцент на модернизации предприятий. Минсельхоз решил оценить стоимость доработки старой проектной документации, необходимой для запуска процессов модернизации. Однако в апреле предприятия вновь оказались выставленными на продажу.

Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов заявил, что не видит противоречий в планах власти. Объекты вновь попытаются продать и одновременно прорабатывают альтернативные ходы.

Модернизация "Ведлозерского" и "Толвуйского" совхозов выльется в миллиардные суммы. Стоимость строительства зависит от количества скота, которое будет содержаться на предприятии. В расчете на одну корову в объект принято вкладывать примерно от 500 до 700 тысяч рублей. Иными словами, комплекс на тысячу коров будет стоит от 500 до 700 млн рублей.

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