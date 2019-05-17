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Новости. Экономика
11:05, 17 Мая 2019
фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Власти Карелии хотят обанкротить более 40 компаний-должников

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Число организаций - крупнейших должников перед бюджетом - в Карелии выросло за месяц на 19%, власти инициируют процедуру банкротства злостных неплательщиков.

Предприятия и учреждения Карелии, имеющие задолженность по налогам, сборам, пеням и налоговым санкциям в консолидированный бюджет республики в размере свыше 1 млн рублей  по состоянию на 1 апреля, перечислены в списке, опубликованном министерством финансов Карелии.

"Список должников пополнился 42 новыми организациями, в тоже время 8 организаций сократили задолженность и были исключены из перечня. Совокупный объем задолженности увеличился на 86 млн рублей и составил 974,7 млн рублей", – говорится в сообщении Минфина.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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Zim
2019-05-17 11:58:08
А что значит «Власти Карелии хотят обанкротить...»? Они (власти) что, не хотят платить этим предприятиям? Или руководители этих должников своим «успешным трудом» сами сделали их неплатежеспособными? Но при чем здесь тогда власти? Если врачебная комиссия признает человека инвалидом, то разве это означает, что эта комиссия его этим инвалидом сделала? В данном случае что, журналисты неграмотны, или власти разрушают действующие предприятия ?
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