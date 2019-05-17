Власти Карелии хотят обанкротить более 40 компаний-должников

Число организаций - крупнейших должников перед бюджетом - в Карелии выросло за месяц на 19%, власти инициируют процедуру банкротства злостных неплательщиков.

Предприятия и учреждения Карелии, имеющие задолженность по налогам, сборам, пеням и налоговым санкциям в консолидированный бюджет республики в размере свыше 1 млн рублей по состоянию на 1 апреля, перечислены в списке, опубликованном министерством финансов Карелии.

"Список должников пополнился 42 новыми организациями, в тоже время 8 организаций сократили задолженность и были исключены из перечня. Совокупный объем задолженности увеличился на 86 млн рублей и составил 974,7 млн рублей", – говорится в сообщении Минфина.

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