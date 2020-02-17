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Власти Карелии хотят отказаться от "потемкинских строек" ФАПов

Новости. Общество
14:58, 18 Февраля 2020
фото: ИА "Республика"/Борис Касьянов
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Власти Карелии рассчитывают на смягчение требований Минздрава РФ к размещению фельдшерско-акушерских пунктов в зависимости от удаленности населенных пунктов и численности жителей.

Это следует из рекомендаций рабочей группы по вопросу организации первичной медико-санитарной помощи на территории Карелии. В состав группы вошли представители правительства и парламента республики.

Предлагается внести изменения в приказы Минздрава РФ, согласно которым за счет федерального бюджета ФАПы можно создавать лишь в тех населенных пунктах, которые отвечают определенным условиям. Численность жителей должна составлять от 101 до 2 тыс. человек, а расстояние до ближайшего медучреждения – более 6 километров.

Ранее при обсуждении этой проблемы в парламенте Карелии такие стройки назвали "потемкинскими".

Что не устраивает власти республики в требованиях Минздрава РФ, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
некто
2020-02-18 15:16:17
Что же их в правительстве так кидает , сначала "убили " всё что только лечит , теперь ни черта построить не могут и начать кого то из населения лечить . Ужасно некомпетентные люди .
Гость
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