Власти Карелии хотят отказаться от "потемкинских строек" ФАПов

Власти Карелии рассчитывают на смягчение требований Минздрава РФ к размещению фельдшерско-акушерских пунктов в зависимости от удаленности населенных пунктов и численности жителей.

Это следует из рекомендаций рабочей группы по вопросу организации первичной медико-санитарной помощи на территории Карелии. В состав группы вошли представители правительства и парламента республики.

Предлагается внести изменения в приказы Минздрава РФ, согласно которым за счет федерального бюджета ФАПы можно создавать лишь в тех населенных пунктах, которые отвечают определенным условиям. Численность жителей должна составлять от 101 до 2 тыс. человек, а расстояние до ближайшего медучреждения – более 6 километров.

Ранее при обсуждении этой проблемы в парламенте Карелии такие стройки назвали "потемкинскими".

Что не устраивает власти республики в требованиях Минздрава РФ, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".