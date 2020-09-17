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Власти Карелии хотят отремонтировать здание бывшей гостиницы Управления Беломорканала

Новости. Общество
07:50, 18 Сентября 2020
фото: © Страница главы Карелии "ВКонтакте"/ vk.com/id419407976
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Глава Карелии предложил восстановить одно из самых заметных памятников истории и архитектуры Медвежьегорска – историческое здание на улице Дзержинского, где расположен комплекс административных учреждений и районный музей.

Напомним, бывшая гостиница Управления Беломорско-Балтийского канала, построенная в 1934 году, была частично отремонтирована в прошлом году. На ремонт здания правительство Карелии выделило около 8 миллионов рублей, но при проведении конкурсов затраты удалось снизить почти на 3 миллиона. В ходе работ была полностью заменена кровля и покрашен фасад. Работы велись в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Карелии.

Глава Карелии на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что необходимы более сложные и масштабные работы – капитальный ремонт всего здания. 

"Сейчас часть площадей занята торговыми организациями или пустует, но после реконструкции планируется перевести под одну крышу важные для города организации: местную администрацию, МФЦ, агентство занятости населения, расчетный центр, которые сейчас "разбросаны" по всему городу. Дополнительное пространство сможет получить и краеведческий музей, расположенный в здании. На втором этаже находится большой зал с колоннами, в котором раньше выступал оркестр. Это помещение также может быть задействовано в культурной жизни города", – написал Артур Парфенчиков.

Глава республики поручил подготовить программу комплексного восстановления этого уникального здания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-09-18 09:18:43
Пора второй канал копать, а то либерастная шелупонь борзеть начала. Лопатой работать они не хотят, они желают тюремный театр иметь, чтобы там на сцене кривляться и вкусно жрать три раза в день за счет налогоплательщиков.
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