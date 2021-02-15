Власти Карелии хотят потратить десятки миллионов рублей на строительство в районах угольных котельных

Средства на них заложены в региональную адресную инвестиционную программу на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

Более десяти лет назад правительство Карелии утвердило региональную стратегию развития топливной отрасли на основе местных энергетических ресурсов, которая предусматривала существенную экономию бюджетных средств на переходе от ископаемого к возобновляемым видам топлива. Однако многое из того, что задумывалось, так и осталось нереализованным. А в феврале нынешнего года республиканские власти приняли адресную инвестиционную программу на ближайшие несколько лет, которая предусматривает строительство в районах угольных котельных.

Читайте подробнее в статье "Кому в Карелии захотелось погреться на угле?".