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Власти Карелии хотят потратить десятки миллионов рублей на строительство в районах угольных котельных

Новости. Экономика
15:29, 16 Февраля 2021
фото: © Retralog.com
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Средства на них заложены в региональную адресную инвестиционную программу на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

Более десяти лет назад правительство Карелии утвердило региональную стратегию развития топливной отрасли на основе местных энергетических ресурсов, которая предусматривала существенную экономию бюджетных средств на переходе от ископаемого к возобновляемым видам топлива. Однако многое из того, что задумывалось, так и осталось нереализованным. А в феврале нынешнего года республиканские власти приняли адресную инвестиционную программу на ближайшие несколько лет, которая предусматривает строительство в районах угольных котельных.

Читайте подробнее в статье "Кому в Карелии захотелось погреться на угле?".   

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Комментарии

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Изя
2021-02-16 16:08:54
Хотят потратить , потратят , это делать они умеют . :)
Горожанин
2021-02-16 15:45:50
Что там курят? Мир избавляется от угольных котельных. У них в трубу вся таблица Менделеева летит, да еще с радиацией. Залежи угля открыли в Карелии? Экибастуз приплыл к нам? Для Карелии оптимально биотопливо! Есть же образец котельной в Вяртсиля - тут вам и полное использование древесины, и рабочие места, и возить не далеко...
zanoza
2021-02-16 16:33:56
Горожанин, +++++++
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