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Более 700 млрд рублей планируют вложить в программу развития авиатранспорта России

Новости. Экономика
20:30, 27 Июня 2022
фото: © Андрей Гордеев Ведомости / ТАСС

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Правительство России подготовило комплексную программу развития авиационного транспорта страны на семь лет.

На реализацию комплексной программы развития авиационного транспорта страны на семь лет будет направлено более 700 млрд рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями. Об этом пишет ТАСС.

«По поручению главы государства правительством подготовлена комплексная программа развития авиатранспорта на ближайшие семь лет. Соответствующее распоряжение подписано», — сказал глава кабмина.

«Предстоит большая работа по созданию необходимой эффективной инфраструктуры в отрасли. На ее реализацию за этот период планируем направить 770 млрд рублей, причем свыше 150 млрд из них поступят в отрасль уже до конца текущего года на обеспечение авиаперевозок», — добавил Мишустин.

Производственная база ряда российских компаний авиастроения нуждается в обновлении, заявил премьер, при этом отметив слова главы государства Владимира Путина о необходимости нарастить выпуск широкой линейки отечественных самолетов и призвав учитывать это в текущей работе.

«Еще один важный вопрос — состояние предприятий авиационной промышленности. В ходе рабочих поездок по стране неоднократно их посещал, там есть интересные решения, опытные кадры, но производственная база зачастую нуждается в обновлении», — сказал Мишустин.

По словам главы правительства, сейчас из-за санкций многие из этих компаний столкнулись с нехваткой комплектующих, материалов, критических технологий.

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