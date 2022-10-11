Власти Карелии хотят строить научные суда в Петрозаводске

Суда класса «река-море» для научных экспедиций могут создавать на Онежском судостроительном заводе, сообщил в соцсети глава Карелии.

На встрече с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым глава Карелии Артур Парфенчиков, в частности, обсудил возможность создавать на Онежском судостроительном заводе суда класса «река-море» для научных целей.



«Так, например, КарНЦ ведет большую работу по изучению наших главных водоемов — Ладожского и Онежского озер и Белого моря. Имеющихся двух старых судов недостаточно, нужны новые, которые отвечают современным требованиям. При этом такие суда класса „река-море“, как для Карелии, так и для других регионов России, мы могли бы строить на нашем ОССЗ, где вскоре завершится строительство цифровой верфи», — написал Парфенчиков в социальной сети.



Напомним, цифровую верфь начали строить летом этого года. Глубокая модернизация Онежского судостроительного-судоремонтного завода позволит автоматизировать производство, повысить производительность труда и создать порядка 500 новых рабочих мест для жителей республики.