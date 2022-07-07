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В столице Карелии начали строить первую в России цифровую верфь

Новости. Экономика
19:34, 07 Июля 2022
фото: правительство Карелии

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На площадке ОССЗ стартовало строительство основного здания первой в России цифровой верфи, сообщили в правительстве Карелии.

Сегодня, 7 июля, прошла торжественная церемония по заливке первой сваи для блока корпусных цехов. Модернизация проводится по указанию президента России, правительство Карелии оказывает всестороннюю поддержку в реализации проекта. Глубокая модернизация Онежского судостроительного-судоремонтного завода позволит автоматизировать производство, кратно повысить производительность труда и создать порядка 500 новых рабочих мест для жителей республики.

Торжественный старт модернизации дали в январе этого года. Тогда секретарь Совбеза России Николай Патрушев и глава Карелии Артур Парфенчиков участвовали в закладке капсулы с трёхмерной моделью будущей цифровой верфи. Сегодня все подготовительные работы на объекте завершены. Уже готов новый контрольно-пропускной пункт и дополнительный въезд на территорию завода, там же будет обустроена парковка.

Заливка сваи стала символическим стартом следующего масштабного этапа работ: здесь возведут блок корпусных цехов, который займёт площадь более 25 тысяч квадратных метров. В торжественной церемонии начала его строительства участвовал член коллегии военно-промышленной комиссии России Владимир Поспелов.

«Здесь будет создан современный завод с инновационными цифровыми технологиями, которые позволят резко повысить производительность труда. Это станет шагом в будущее с точки зрения судостроения», — подчеркнул он.

Министр экономического развития и промышленности Олег Ермолаев от лица правительства Карелии поблагодарил все федеральные ведомства, которые оказывают поддержку в строительстве цифровой верфи, а также рассказал о совместной работе по подготовке к открытию завода.
«Мы регулярно собираемся в рамках работы межведомственной комиссии и обсуждаем самые разные вопросы, в том числе и подготовку кадров. Уже сегодня на обучение направляют ребят, которые в будущем станут заводскими специалистами», — сказал Олег Ермолаев.

Руководитель ОССЗ Владимир Майзус отметил, что с завершением масштабной модернизации будет создано новое предприятие с передовыми технологиями: некоторые из них будут применяться впервые. Завод уже заключил договоры на разработку и изготовление необходимых производственных линий. Часть оборудования доставили ещё в прошлом месяце.
«Спасибо всем, кто помогает нам в реализации этого большого и сложного проекта. Уверен, что в 2024 году мы начнём работу на полную мощность», — подчеркнул Владимир Майзус.

Работы на объекте ведёт «Военно-строительная компания». В этом году её сотрудники планируют завершить нулевой цикл строительства: они выполнят работы по устройству котлована и фундаментов блока корпусных цехов. К осени 2023 года будет готов каркас здания: так, высота корпусостроительного цеха составит более 33 метров. В новом эллинге установят 14 мостовых кранов, в том числе грузоподъемностью до 60 тонн, 2 консольных и 3 козловых крана.

Кроме того, до 2024 года здесь возведут подпорную стену, центр обработки данных, станцию газификации технических газов, компрессорную станцию и очистные сооружения.
Реконструируют и существующий стапель. Для управления предприятием будут использовать интегрированную информационную систему цифрового производства. По итогу количество выпускаемых судов увеличат с трех до десяти ежегодно.
Напомним, подготовка к глубокой модернизации ОССЗ стартовала в 2017 году. Соответствующее указание дал лично Президент России Владимир Путин. Власти Карелии, в том числе руководитель республики Артур Парфенчиков, всесторонне содействуют в создании цифровой верфи. Также поддержку предприятию оказывают Совет Безопасности, коллегия военно-промышленной комиссии, федеральные министерства и ведомства.

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