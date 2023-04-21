Власти Карелии хотят заставить таксистов оформлять пятилетние разрешения на перевозку пассажиров

Депутаты парламента республики рассмотрят законопроект, регламентирующий деятельность такси.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес в Заксобрание республики законопроект, цель которого взять под контроль деятельность такси. Согласно документу, таксистам придется оформлять пятилетние разрешения на перевозку пассажиров и багажа, а всех водителей и службы заказа занесут в региональный реестр, пишет «Московский комсомолец в Карелии».

Во сколько обойдется региональному бюджету принятие данного законопроекта, знает «МК в Карелии».