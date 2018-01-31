Власти Карелии компенсируют часть расходов рыбных хозяйств

Предприятия, осуществляющие строительство и реконструкцию производственных мощностей по переработке рыбы, могут рассчитывать на поддержку правительства.

За счет средств бюджета Карелии будет возмещаться 30% затрат на приобретение в текущем году оборудования для переработки рыбы. Оказание новой меры государственной поддержки осуществляется Минсельхозом региона, сообщают "Вести Карелии".

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