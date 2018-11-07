Власти Карелии констатировали стагнацию в развитии бизнеса в регионе

Руководитель АО "Корпорация развития Республики Карелия" Юрий Савельев назвал причины стагнации бизнеса и выразил уверенность в изменении негативного тренда.

Об этом он рассказал в рамках проходящей в Петрозаводске "Бизнес-недели" - форуме по проблемам предпринимательства, сообщают "Вести Карелии".

"Тут все зависит от того, в какой сфере работает бизнес. Безусловно, сегодня, наверно, я могу, сказать, что по большей части чувствуется стагнация определенная бизнеса. Потому что это связано со многими проблемами, в том числе и внешнеэкономическими санкциями. И это связано, скажем, и с чисто финансовыми проблемами. Безусловно, на сегодняшний день ужесточаются требования банков к заемщикам. Очень часто банки предоставляют излишние требования, в том числе и по залоговым обязательствам бизнеса", - сказал Савельев.

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