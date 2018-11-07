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Новости. Экономика
11:21, 07 Ноября 2018
фото: pxhere.com / CC0 Public Domain

Власти Карелии констатировали стагнацию в развитии бизнеса в регионе

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Руководитель АО "Корпорация развития Республики Карелия" Юрий Савельев назвал причины стагнации бизнеса и выразил уверенность в изменении негативного тренда.

Об этом он рассказал в рамках проходящей в Петрозаводске "Бизнес-недели" - форуме по проблемам предпринимательства, сообщают "Вести Карелии".

"Тут все зависит от того, в какой сфере работает бизнес. Безусловно, сегодня, наверно, я могу, сказать, что по большей части чувствуется стагнация определенная бизнеса. Потому что это связано со многими проблемами, в том числе и внешнеэкономическими санкциями. И это связано, скажем, и с чисто финансовыми проблемами. Безусловно, на сегодняшний день ужесточаются требования банков к заемщикам. Очень часто банки предоставляют излишние требования, в том числе и по залоговым обязательствам бизнеса", - сказал Савельев.

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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Изя
2018-11-07 13:30:06
Что то наговорил от души , Парфёну на голову . Не просто так всё это . ждёт нового " хозяина ".
Беня
2018-11-07 12:42:32
Это он шото под себя наконстантировал. :) С чего бы эта самокритичность?
Realist
2018-11-07 12:13:02
Понаделали учреждений, пилящих бюджет. Ведь ничего толкового не делают. Тот же говенный петросовет взять. "Ссышь, да будешь - снег не тает!"
кир
2018-11-07 12:04:39
Бизнесом способны заниматься менее 10% потенциальных претендентов. И не факт, что работа будет успешной. Также как врачом и учителем с даже образованием не каждый может быть.
Беня
2018-11-07 12:37:38
кир, и вообще не все могут заниматься всем. Образование должно быль профильным. Для этого была (когда-то) система профтехобразования.
Но это все совковая фигня. Менеджер может управлять всем, управлять оно и в Африке управлять, надо только закончить волшебное МБА и все будет пучком, как в столицах цивилизованного мира: в ЛондОнах и Парижах :)
Zim
2018-11-07 11:46:22
А зачем власти успешый бизнес, если финансовый успех это независимость? Не лучше ли чтобы все были бедными и ждали подачек, как нищие на паперти, а потом голосовали за эти подачки как надо?
Один очень богатый и очень успешный человек сказал: «Зачем зарабатывать второй миллиард, если у тебя в любое время могут отобрать первый», и после этого свернул весь свой бизнес и уехал из страны, а может тут собака зарыта?
Мизантроп
2018-11-07 11:43:18
Долбаные атланты 30 лет расправляли плечи. Не в коня корм - только воровать, убивать и просирать.
Беня
2018-11-07 12:39:39
Мизантроп, В этом смысл жизни :)
Иванушка
2018-11-07 11:32:56
А что , корпорацию "развития" ещё не разогнали? ведь толку от них ноль,а сжирают десятки миллионов за год только на зарплату....Детище Нелидова не потопляемо....?
Гость
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