Власти Карелии надеются, что население займется бизнесом по выращиванию мидий

Министерство сельского хозяйства Карелии считает перспективным бизнесом выращивание мидий на Белом море и будет поддерживать население, которое решит этим заняться.

Об этом сообщил глава Минсельхоза Владимир Лабинов в эфире телеканала "САМПО ТВ 360".

По его словам, в прошлом году первый грант на создание фермы по выращиванию мидий в Лоухском районе получил глава крестьянско-фермерского хозяйства Илья Шкуринский.

"Мы надеемся, что с прецедентом выдачи этого гранта интерес у активной части населения, которое живет в прибрежной зоне Белого моря, повысится, и тогда можно будет говорить о возможности поставок мидий на рынок в режиме потока… Перспективы, безусловно, есть. Важно, чтобы было активное население, которое хотело бы этим заниматься", - сказал Лабинов.

Ферма Шкуринского - не единственное хозяйство по выращиванию мидий в Карелии.

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