Власти Карелии намерены добиться федеральной поддержки для защиты Онего и Ладоги

Депутаты профильного комитета Заксобрания Карелии обсудили меры по строительству и ремонту канализационных и водоочистных сооружений в республике, а также работу над федеральным проектом по защите Онежского и Ладожского озер.

В Карелии реализуется федеральный проект «Сохранение Ладожского и Онежского озер», задачей которого является решение проблем по очистке двух крупнейших водоемов. Решение о необходимости запуска такого проекта было принято в марте текущего года. Глава Карелии Артур Парфенчиков в апреле утвердил «дорожную карту» по работе над проектом. Обсуждение мер, принимаемых правительством региона по защите озер, состоялось в пятницу, 22 июля, на заседании комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии Законодательного собрания республики.

«Законодательное собрание стало своеобразной площадкой, где на сегодняшний день происходит такой важный диалог и принимаются конструктивные решения, в том числе. Темой этой более глубоко мы стали заниматься в 2018 году, когда, собственно говоря, была создана рабочая группа по охране Онежского и Ладожского озер. Еще в то время вели разговор о создании федерального закона по подобию федерального закона о сохранении озера Байкал. Тогда же мы говорили о создании федерального закона о сохранении Ладожского и Онежского озер. Тогда Республика Карелия стала пионером и флагманом в разработке отдельных нормативных актов, предложений.. Но, тем не менее, было принято решение о том, что отдельный закон не нужен, а нужно смотреть в рамках федеральной программы», - сообщила депутат Заксобрания Марина Гуменникова.

Депутат Госдумы РФ Валентина Пивненко заявила, что власти длительное время работают над проектом, регулирующим экологическую защиту Онежского и Ладожских озер.

«Даже был разработан изначальный вариант проекта федерального закона «О защите Онежского и Ладожского озер». Поэтому эта работа уже продолжается давно. Эта работа требует современной оценки со стороны науки, наших научных центров. И, конечно, это подготовка основополагающего документа, это подготовка предложений в федеральную программу, которая бы позволила нам получать ресурсы на те мероприятия, которые мы должны обеспечить здесь», - заявил Валентина Пивненко.

В докладе правительства Карелии сообщается о необходимости реконструкции 23 канализационных очистных сооружений. На разработку соответствующей проектной документации потребуется порядка 95 млн рублей. На непосредственную реконструкцию КОС необходимо 3,36 млрд рублей. Также регион нуждается в строительстве 22 новых КОС. На документацию в данном случае предстоит выделить порядка 176,5 млн рублей. На строительство следует предусмотреть еще более 6,3 млрд рублей.

Заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина заявила, что в настоящее время ведется сбор информации о путях оптимальной модернизации системы очистных сооружений.

«Это недешевое удовольствие - и при разработке проекта, и при непосредственном строительстве этих объектов, и самое главное, по содержанию всей этой инфраструктуры. И поэтому можно сделать быстро, но при этом мы будем за это платить не одно поколение. И непонятно, какие мы будем реагенты искать для этого, учитывая, что сейчас геополитическая ситуация такая. Поэтому сейчас главная задача – найти наиболее оптимальные варианты того оборудования, которое мы должны поставить», - сказала Оксана Чебунина.

Она пояснила, что необходимые данные для последующей реализации проекта следует собрать до конца этого года. В следующем году должны начаться консультации с представителями экспертного сообщества. На полную реализацию проекта по защите озер может потребоваться порядка 300 млрд рублей по текущим расценкам.

С 2020 по 2021 год была произведена реконструкция КОС в поселке Заозерный Сортавальского района, в селе Видлица Олонецкого района. Также построены канализационно-очистные сооружения в прионежском поселке Ладва, где ожидается проведение пуско-наладочных работ. Также пуско-наладка запланирована на КОС в Шелтозеро. До 2023 года планируется реконструировать канализационные сооружения в поселке Салми Питкярантского района, в поселках Пиндуши и Повенец Медвежьегорского района. В прошлом году разработана проектная документация на реконструкцию КОС в поселке Шуя. В настоящее время на реализацию проекта идет поиск финансирования. В этом году подготовлены документы на реконструкцию системы водоотведения в Олонце, сейчас проект проходит госэкспертизу.

Правительство региона видит проблемы в проектировании КОС Медвежьегорска. Там район не освоил средства, выделенные два года назад. Проектирование также осложнено недостаточностью площади участка под реконструкцию. Сейчас власти формируют дополнительную территорию на лесных землях. Из резервного фонда карельского правительства выделены 9,5 млн рублей на приобретение установки механической очистки вод, которая будет задерживать крупные фракции мусора.

Правительство Карелии также заявляет о планах реконструировать канализационные сооружения в ряде населенных пунктов. В Петрозаводске заявлена потребность в реконструкции сети ливневой канализации протяженностью 100 километров. В 2021 году была введена в работу водопроводная очистная станция в Сортавале. Ведется проектирование водоочистных сооружений в Пудоже и запланирована реконструкция системы водоснабжения и водоотведения в поселке Матросы в Пряжинском районе.