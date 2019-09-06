Власти Карелии намерены отменить ограничения для получателей бесплатной земли

Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом, согласно которому планируется выполнить решение Верховного суда России о незаконности ряда ограничений для получателей бесплатных земельных участков в сельской местности для ИЖС.

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации в марте 2019 года признала противоречащим федеральному законодательству возрастной ценз, установленный в карельском законе для сельских специалистов, которые могут претендовать на бесплатное получение земельных участков.

Чтобы выполнить решение суда, в законе "О некоторых вопросах предоставления отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Республики Карелия" будет удалена формулировка "молодые специалисты".

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