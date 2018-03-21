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Новости. Общество
10:24, 21 Марта 2018

Власти Карелии намерены переделать проект аэровокзала, который уже прошел госэкспертизу

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Начало строительства пассажирского терминала в аэропорту Петрозаводска затянется, сказал глава республики Артур Парфеничиков в эфире ГТРК Карелия.

Напомним, возведение аэровокзала включено в федеральную целевую программу развития региона до 2020 года. Ранее его планировалось строить за счет частных денег, но позже было решено строить его за счет федерального финансирования.

Как сказал Артур Парфеничиков в интервью телекомпании, в Карелии в начале 2018 года появился новый министр транспорта Алексей Кайдалов, который является хорошим специалистом в авиации.

"Благодаря Алексею Анатольевичу мы пойдем на новый проект, как бы это для нас не было бы сложно. Он убедил нас, что тот проект, который представлен сегодня, он недостаточно современен, и я думаю, что мы на несколько месяцев оттянем строительство, но я с ним согласился, и мы получим аэропорт более лучших характеристик и качеств", - сказал Артур Парфеничиков.

Что именно не устроило чиновников в  проекте терминала, который одобрила Главгосэкспертиза, он не сказал.

В октябре 2017 года Главгосэкспертиза согласовала проект строительства нового аэровокзала, площадь которого составит 3,7 тыс. кв. м, а пропускная способность - 300 пассажиров в час. Согласно проекту, в новом здании аэровокзала появится зал регистрации, зоны сортировки багажа, холл с зонами торговли, питания и обслуживания пассажиров, залы ожидания и выдачи багажа. Кроме того, на территории терминала будут организованы медпункт, камеры хранения, комната матери и ребенка, офисные и другие служебные помещения аэровокзала. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-03-21 10:40:07
В декабре обещал самолеты перекрасить и пассажиров на оленях возить. Хде олени?
Саныч
2018-03-21 10:32:07
Спасибо, Артур, это было очень смешно.
Гость
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