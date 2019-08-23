Власти Карелии намерены продать убыточные совхозы

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Правительство Карелии включило госпакеты акций совхозов "Толвуйский" и "Ведлозерский" в проект приватизации госимущества на 2020-2022 годы, несмотря на планы объединения этих предприятий с двумя прибыльными совхозами.
О намерениях властей продать "Толвуйский" и "Ведлозерский" свидетельствует проект закона, внесенный в парламент главой Карелии Артуром Парфенчиков.
В документе указан планируемый срок продажи совхозов – 2020 год.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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