Власти Карелии намерены продать убыточные совхозы

Правительство Карелии включило госпакеты акций совхозов "Толвуйский" и "Ведлозерский" в проект приватизации госимущества на 2020-2022 годы, несмотря на планы объединения этих предприятий с двумя прибыльными совхозами.

О намерениях властей продать "Толвуйский" и "Ведлозерский" свидетельствует проект закона, внесенный в парламент главой Карелии Артуром Парфенчиков.

В документе указан планируемый срок продажи совхозов – 2020 год.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".