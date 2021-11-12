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Власти Карелии намерены продвигать за рубежом инвестиционные возможности региона

Новости. Экономика
14:26, 16 Декабря 2021
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

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В республике создан Центр привлечения иностранных инвестиций, который будут содержать карельские налогоплательщики.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение республиканского правительства о создании автономной некоммерческой организации «Центр привлечения иностранных инвестиций в Республику Карелия». Как говорится в правительственном распоряжении, учредителем организации выступит карельское министерство экономического развития и промышленности, а основной целью деятельности АНО станет оказание услуг по привлечению иностранных инвестиций в РК путем создания условий для эффективного взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности и развития инвестиционной активности, формирования и продвижения инвестиционных возможностей региона на территории зарубежных стран.

Содержать новую организацию предполагается за счет республиканского бюджета. Напомним, на создание Центра привлечения иностранных инвестиций в Карелию уже в этом году планировалось выделить 5 миллионов рублей.  

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Комментарии

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Клещ
2021-12-16 14:47:00
Вот поясните мне, наверно не очень умному! - а для чего у нас этот самый МинЭк? Разве не их это забота? Или их забота бюджетных денег распихать по всяким конторам типа Корпорации развития, этого нового фонда, есть ведь еще фонд венчурных инвестиций и еще куча шараг. И всех кормить надо, премии давать, стимулировать и мотивировать. Да еще куча не совсем понятных министерств, которые как карелиястат работают, отчеты кропают и справочки требуют. Для чего? Обоснуйте!
Михаил
2021-12-16 14:42:48
Что то пустырь в Надвоицах никак не могут никуда продвинуть.
German
2021-12-16 14:36:28
О чём это они ? Границы то закрыты , пандемия кругом .
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