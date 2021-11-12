Власти Карелии намерены продвигать за рубежом инвестиционные возможности региона

В республике создан Центр привлечения иностранных инвестиций, который будут содержать карельские налогоплательщики.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение республиканского правительства о создании автономной некоммерческой организации «Центр привлечения иностранных инвестиций в Республику Карелия». Как говорится в правительственном распоряжении, учредителем организации выступит карельское министерство экономического развития и промышленности, а основной целью деятельности АНО станет оказание услуг по привлечению иностранных инвестиций в РК путем создания условий для эффективного взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности и развития инвестиционной активности, формирования и продвижения инвестиционных возможностей региона на территории зарубежных стран.

Содержать новую организацию предполагается за счет республиканского бюджета. Напомним, на создание Центра привлечения иностранных инвестиций в Карелию уже в этом году планировалось выделить 5 миллионов рублей.