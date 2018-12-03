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Новости. Экономика
12:06, 03 Декабря 2018
фото: forest-karelia.ru

Власти Карелии намерены урезать нормы заготовки населением древесины для собственных нужд

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Карельские чиновники считают, что на печку хватит 10 кубометров в год.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес на рассмотрение республиканского парламента проект поправок в региональный закон, регламентирующий порядок и нормы заготовки населением древесины для собственных нужд. Республиканские власти намерены существенно урезать эти нормы – в частности, на строительство индивидуального жилого дома предполагается выделять не 150 кубометров, а только 100 кубометров древесины. Карельские чиновники объясняют это тем, что для строительства дома из оцилиндрованного бревна площадью 90-100 квадратных метров с деревянными перекрытиями в среднем необходимо до 80 кубометров пиловочника и балансовой древесины, а из 100 кубометров древесины в республике получают 50 кубометров пиловочника и до 30 кубометров баланса.

Губернатор также предложил депутатам уменьшить норматив заготовки населением древесины для отопления жилья – до 10 кубометров на одну печь. Сейчас этот норматив составляет 15 кубометров.

Как утверждают республиканские власти, внесение поправок в закон о порядке заготовки гражданами древесины для собственных нужд обусловлено необходимостью более рационального использования лесных ресурсов.

"За период с 2014 года государственными казенными учреждениями Республики Карелия - центральными лесничествами проведено 2120 проверок целевого использования древесины, выделенной гражданам для собственных нужд. По результатам проверок выявлено 146 фактов нецелевого использования древесины, в том числе путем продажи излишков выделенной древесины, в объеме 25,7 тысячи кубометров, из них 135 фактов нецелевого использования древесины, выделенной для строительства индивидуальных жилых домов - 25,2 тысячи кубометров", –  говорится в пояснительной записке к губернаторскому законопроекту.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-12-03 13:29:14
Мизантроп, не всё так просто. Надо к процессу сбора валежника относиться творчески. Вот ежели ветровальные деревья, то это по закону не валежник, ибо корень от ствола не отделен. А надобно зимой на охотничьих лыжах в стылый мороз по глубокому снегу наведаться туда с бензопилой Дружба-2 и помочь умирающим деревьям стать валежником. Весной забирай.
Мизантроп
2018-12-03 13:54:53
однозначно, Для тех, кто все-таки не знаком с терминологией, мы напомним, что валежником называют ствол дерева, ветки и другие части, а также части кустарников, которые упали на землю из-за любых причин естественного характера, к которым можно отнести буреломы, завалы, ураганы и тому подобные вещи. К тому же, к валежникам можно также отнести и сухостой, которым являются деревья, засохшие на корню.
Мизантроп
2018-12-03 12:43:08
Валежником доберут. В этом году его большой урожай. Сам видел.
Горожанин
2018-12-03 12:37:21
Неужели жители "лесной" северной республики должны дрова экономить и мерзнуть? Нефть отобрали, газ отобрали, теперь вот дрова...
однозначно
2018-12-03 12:32:27
Да пофиг. Взятку дать кому надо и делов то.
David
2018-12-03 12:30:52
Когда лес прямо в черте города гектарами пилят- они не видят! А простого жителя стремятся ободрать! Молодец Артурчик.
Штази
2018-12-03 12:29:20
Как бесплатную древесину населению в расчёте на одну печь - так снизить аж в полтора раза. А как себе денежное поощрение - так увеличить. Грамотное решение. И главное - понятное.
Valentina Vonti
2018-12-03 12:14:18
Парфенчикову Артуру жарко,а население пусть замерзает???
Ванёк
2018-12-03 12:13:50
Населению то , сколько дров нужно на свои печки , думать не надо , чинуши всё знают .
Гость
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