Власти Карелии намерены урезать нормы заготовки населением древесины для собственных нужд

Карельские чиновники считают, что на печку хватит 10 кубометров в год.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес на рассмотрение республиканского парламента проект поправок в региональный закон, регламентирующий порядок и нормы заготовки населением древесины для собственных нужд. Республиканские власти намерены существенно урезать эти нормы – в частности, на строительство индивидуального жилого дома предполагается выделять не 150 кубометров, а только 100 кубометров древесины. Карельские чиновники объясняют это тем, что для строительства дома из оцилиндрованного бревна площадью 90-100 квадратных метров с деревянными перекрытиями в среднем необходимо до 80 кубометров пиловочника и балансовой древесины, а из 100 кубометров древесины в республике получают 50 кубометров пиловочника и до 30 кубометров баланса.

Губернатор также предложил депутатам уменьшить норматив заготовки населением древесины для отопления жилья – до 10 кубометров на одну печь. Сейчас этот норматив составляет 15 кубометров.

Как утверждают республиканские власти, внесение поправок в закон о порядке заготовки гражданами древесины для собственных нужд обусловлено необходимостью более рационального использования лесных ресурсов.

"За период с 2014 года государственными казенными учреждениями Республики Карелия - центральными лесничествами проведено 2120 проверок целевого использования древесины, выделенной гражданам для собственных нужд. По результатам проверок выявлено 146 фактов нецелевого использования древесины, в том числе путем продажи излишков выделенной древесины, в объеме 25,7 тысячи кубометров, из них 135 фактов нецелевого использования древесины, выделенной для строительства индивидуальных жилых домов - 25,2 тысячи кубометров", – говорится в пояснительной записке к губернаторскому законопроекту.