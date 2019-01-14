Власти Карелии намерены узаконить понятие "валежник", сбор которого разрешен с 1 января

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес в парламент Карелии законопроект, в котором дано определение понятию "валежник" - согласно Лесному кодексу с 1 января его разрешено собирать бесплатно.

В федеральном законе, который дал право населению бесплатно собирать валежник, это понятие не расшифровано. Оно содержится в новых Правилах заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, утвержденных приказом Минприроды России от 16 июля 2018 года. Такое же определении дано в карельском законопроекте.

Согласно документу валежником считаются "лежащие на поверхности земли остатки стволов деревьев, сучьев, не являющиеся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, и (или) образовавшиеся вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале", сообщают "Вести Карелии".

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