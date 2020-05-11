Власти Карелии намерены продать торговый дом "Карельский гранит"

В прошлом году предприятие было подарено республике правительством Москвы.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес на рассмотрение республиканского парламента проект поправок в региональную программу приватизации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, который предусматривает продажу с аукциона государственного пакета акций ООО "Торговый дом "Карельский гранит". Компания полностью принадлежит республиканским властям, а ее учредителем является министерство имущественных и земельных отношений Карелии.

Напомним, ранее торговый дом "Карельский гранит" находился в собственности ОАО "МКК-Холдинг", которым владеет правительство Москвы. Однако в прошлом году московские хозяева предприятия подарили его Карелии вместе с производственным зданием в Кондопоге.