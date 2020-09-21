Власти Карелии направят более полумиллиарда рублей на ремонт одной из региональных трасс

Благодаря быстрому выполнению работ по проекту "Безопасные и качественные автодороги", Карелия получила дополнительно более миллиарда рублей из федерального бюджета, отметил Артур Парфенчиков.

Как отметил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте", часть денег направлена на дорогу от Кончезера до Березовки. Подрядчик, компания "ВАД", при благоприятной погоде планирует полностью завершить ремонт уже в этом году: сейчас дорожники работают на объекте практически круглосуточно. Если погода нарушит планы, то оставшиеся работы закончат примерно в апреле-мае.

Также дополнительные средства пойдут на дорогу от поселка Деревянка до села Деревянное в Прионежском районе.

Самый большой транш – более полумиллиарда рублей – власти Карелии направят на региональную трассу "Олонец – Питкяранта – Леппясилта", где продолжается ремонт и реконструкция.

"Постепенно мы приводим дороги в порядок: на строительстве наших трасс остались только надежные подрядчики, мы видим результаты и опережаем сроки, что позволяет республике получать крупные деньги и быстрее обновлять дороги. Если будем и дальше работать в таком темпе, то снова можем рассчитывать на дополнительные федеральные средства", – сказал Артур Парфенчиков.