Власти Карелии направят средства программы развития региона на инфраструктуру жилищного строительства в Северном Приладожье

Вице-премьер республики Дмитрий Родионов пообещал начать работы по подведению коммуникаций в 2021 году.

Часть средств индивидуальной программы развития Карелии до 2024 года планируется направить на развитие инфраструктуры для строительства жилья в Северном Приладожье, где в период коронавирусных ограничений наблюдался небывалый туристический ажиотаж. Об этом рассказал 10 февраля журналистам вице-премьер республики Дмитрий Родионов.

"Территорией, где эти работы будут проводиться, определен Сортавальский район, – сообщил Родионов. – Сегодня уже готова проектно-сметная документация, и в 2021 году начнутся работы по подведению коммуникаций – а это электроэнергия, водоснабжение и строительство дорог – для обеспечения более ста земельных участков всей необходимой инфраструктурой. Мы сегодня видим, что юг Карелии – Сортавала, Лахденпохья, Питкяранта – являются очень популярными среди туристов, и видим, что цены на недвижимость повышаются в южных районах Карелии, особенно после ограничений, вызванных пандемией, когда основной внутренний поток туристов пришелся на Карелию, и очень важно сегодня в этих точках развивать индивидуальное жилищное строительство. Оно, действительно, будет пользоваться спросом, в том числе, этими участками в перспективе могут воспользоваться и получить многодетные семьи".

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