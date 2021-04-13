Власти Карелии нашли решение, как сократить число ДТП из-за выезда на встречную полосу

Комиссия по безопасности дорожного движения при правительстве Карелии предложила способ, как прекратить рост числа ДТП, связанных с выездом на встречную полосу.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"В Карелии стало больше аварий из-за обгона и выезда на встречную полосу. Возможно, решить проблему поможет максимальное разделение встречных автомобильных потоков – там, где это технически возможно", - говорится в сообщении.

По официальной статистике, с начала года в Карелии произошло 88 ДТП - это на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество пострадавших сократилось на 28%.