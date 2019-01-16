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Новости. Экономика
12:30, 16 Января 2019
фото: ИА "Республика" / Дмитрий Ананьин

Власти Карелии назвали срок погашения долгов по зарплате на Медвежьегорском молокозаводе

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Минсельхоз Карелии утверждает, что погасить многомиллионную задолженность перед сотрудниками предприятия удастся за месяц.

По состоянию на 15 января задолженность по выплате заработной платы работникам составляет 15,9 млн рублей.

В срок до 9 февраля текущего года по мере поступления денежных средств задолженность по заработной плате будет выплачена в полном объеме. Об этом сообщаеет министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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