Власти Карелии назвали срок погашения долгов по зарплате на Медвежьегорском молокозаводе

Минсельхоз Карелии утверждает, что погасить многомиллионную задолженность перед сотрудниками предприятия удастся за месяц.

По состоянию на 15 января задолженность по выплате заработной платы работникам составляет 15,9 млн рублей.

В срок до 9 февраля текущего года по мере поступления денежных средств задолженность по заработной плате будет выплачена в полном объеме. Об этом сообщаеет министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии.

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