12:30, 16 Января 2019
Власти Карелии назвали срок погашения долгов по зарплате на Медвежьегорском молокозаводе
Новости по теме
Загрузка...
Минсельхоз Карелии утверждает, что погасить многомиллионную задолженность перед сотрудниками предприятия удастся за месяц.
По состоянию на 15 января задолженность по выплате заработной платы работникам составляет 15,9 млн рублей.
В срок до 9 февраля текущего года по мере поступления денежных средств задолженность по заработной плате будет выплачена в полном объеме. Об этом сообщаеет министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.01.2019, 15:08
09.01.2019, 10:33
09.01.2019, 15:41
09.01.2019, 11:15
09.01.2019, 15:34
Аналитика
Сегодня 12:25
Капитал
Ни одно из начинаний "плана перезагрузки" Корпорации развития Карелии в 2018 году реализовано не было.
14.01.2019 12:12
14.01.2019 10:15
11.01.2019 12:14
11.01.2019 09:30
Чтиво
11.01.2019 15:22
Личное мнение
Когда россияне смогут выбраться из временной петли?
29.12.2018 16:11
29.12.2018 11:05
Медиа
10.01.2019 14:36
Опрос
Ощутили ли вы рост цен в новом году?
Комментарии