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Власти Карелии не откроют салоны красоты в карантин, несмотря на просьбы бизнеса

Новости. Экономика
10:39, 23 Апреля 2020
фото: pixabay.com / Renee_Olmsted_Photography
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В правительстве Карелии не разрешат предпринимателям, представляющим индустрию красоты, открыть салоны из-за высокого риска заражения коронавирусом, несмотря на рекомендации Роспотребнадзора и просьбу бизнесменов.

Власти региона в ближайшее время не намерены предоставлять право владельцам салонов красоты открыть свои заведения для клиентов. Свое решение в правительстве мотивируют сложной обстановкой, вызванной распространением коронавирусной инфекции.

Ранее более 70 предпринимателей, оказывающих услуги в сфере красоты, направили главе республики Артуру Парфенчикову коллективное обращение, в котором попросили губернатора предоставить им возможность работать. Владельцы салонов красоты пообещали предпринять строгие меры безопасности для предотвращения заражения коронавирусом.

Подробности - в тексте "Вестей Карелии".

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