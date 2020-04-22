Власти Карелии не откроют салоны красоты в карантин, несмотря на просьбы бизнеса

В правительстве Карелии не разрешат предпринимателям, представляющим индустрию красоты, открыть салоны из-за высокого риска заражения коронавирусом, несмотря на рекомендации Роспотребнадзора и просьбу бизнесменов.

Власти региона в ближайшее время не намерены предоставлять право владельцам салонов красоты открыть свои заведения для клиентов. Свое решение в правительстве мотивируют сложной обстановкой, вызванной распространением коронавирусной инфекции.

Ранее более 70 предпринимателей, оказывающих услуги в сфере красоты, направили главе республики Артуру Парфенчикову коллективное обращение, в котором попросили губернатора предоставить им возможность работать. Владельцы салонов красоты пообещали предпринять строгие меры безопасности для предотвращения заражения коронавирусом.

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