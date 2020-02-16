Власти Карелии не теряют надежды заинтересовать инвесторов золотом и алмазами

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии считает месторождения алмазов и золота перспективными для освоения, и для привлечения инвесторов планируется проведение дополнительных геологоразведочных работ.

Об этом сообщил на заседании парламентского комитета по экономической политике заместитель министра Павел Николаевский.

"Алмазы и золото являются стратегическим видом полезных ископаемых, и Республика Карелия заинтересована в проведении геологоразведочных работ, так как это приведет к открытию новых месторождений, их последующему вовлечению в эксплуатацию, созданию новых предприятий, новых рабочих мест во внебюджетном секторе экономики",- сказал Николаевский.

Что мешает инвесторам вкладывать деньги в добычу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".