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Новости. Общество
11:35, 07 Июня 2019
фото: pixabay.com / suju

Власти Карелии обещают усилить напор воды в трубах Олонца

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В Карелии жители Олонца сообщают о слабом напоре воды в кранах; перебои с водой становятся чаще летом и в выходные дни.

От плохого напора воды горожане страдают на протяжении многих лет. Особенно трудно приходится жителям пятых этажей. Перебои с водой, как правило, происходят в выходные и в летний период. В этой связи ранее жители города собирали подписи под открытым письмом главе Карелии Артуру Парфенчикову. Об этом сообщает районная газета "Олония" в соцсети "Вконтакте".

По информации издания, летом в Олонце отремонтируют участки водопроводной сети. Сообщается, что на первоочередные работы по ремонту городской системы водоснабжения ранее планировалось выделить 3,2 млн рублей. 

Предполагается, что работы будут проведены силами ООО "СРК" на нескольких участках. В частности, ремонт будет произведен: на ул. Пушкина (у школы №1) до дома №5 по ул. Р. Люксембург; у дома №37 до дома №55 по ул. К. Либкнехта ; от дома №70 по ул. К. Либкнехта до дома №1 по ул. Новой в Верховье (мимо бывшей Верховской школы); замена неработающего дюкера через р. Олонку от ул. Полевой до ул. К. Либкнехта протяжённостью 90 м. Необходимо выполнить прокол под руслом реки для обеспечения водой центральной части города. 

В администрации района считают, что проведение указанных мероприятий позволит повысить давление в водопроводной сети. 

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