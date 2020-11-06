Власти Карелии объяснили, какие заведения и при каких условиях могут работать при эпидемии

Глава Карелии Артур Парфенчиков внёс изменения в распоряжение об ограничениях работы различных организаций, согласно которым установлены нормативы по количеству посетителей.

Условия работы заведений перечислены на официальной странице правительства Карелии Вконтакте.

С 9 по 30 ноября в штатном режиме по согласованию с министерством образования республики при благоприятной эпидемиологической обстановке могут работать школы, которые посещают менее 200 учеников.

Жителям Петрозаводска и Кондопоги можно посещать объекты общественного питания без ограничений.



Занятия спортом разрешены, если численность группы не превышает 30 человек и выполняются рекомендации Роспотребнадзора. Людям старше 65 лет предлагается воздержаться от посещения спортивных объектов.



Организациям, реализующим программы спортивной подготовки, предписано формировать группы не более 30 человек при обеспечении требований Роспотребнадзора.



Занятия в бассейнах разрешены при условии, что на одной дорожке будет не более 4 человек.



На открытом воздухе можно проводить спортивные мероприятия, включенные в календарный план (в том числе выполнение нормативов ГТО), число участников которых – не более 50 человек.

Наполняемость залов в театрах и кинотеатрах не должна превышать 50 процентов от максимально возможной.



В случае посещения музеев воспитанниками детских садов и школьниками по групповой заявке группы должны быть сформированы из обучающихся одной группы (класса).



Запрещено проведение в Карелии международных, всероссийских, межрегиональных, региональных и межмуниципальных спортивных и физкультурных мероприятий, за исключением проведения региональных и межмуниципальных спортивных и физкультурных мероприятий на открытом воздухе.



Распоряжение главы Карелии вступило в силу 6 ноября.

"В нынешних условиях нам приходится быть особенно гибкими, чтобы сдерживать распространение коронавируса и при этом обеспечить условия для работы и учебы наших жителей", - написал Артур Парфенчиков на своей странице Вконтакте.