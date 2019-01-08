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Новости. Экономика
11:39, 08 Января 2019
фото: https://pixabay.com

Власти Карелии объяснили, почему будет расти количество рабочих мест

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В Управлении труда и занятости Карелии подготовили прогноз баланса трудовых ресурсов Карелии на 2019 год и плановый период до 2021 года.

По оценке ведомства, ожидается рост численности рабочих мест по всех основных видах экономической деятельности.

В том числе, прогнозируется увеличение в 2021 году количества занятых в сфере "Обрабатывающие производства" на 2,9% по отношению к 2017 году. Этот показатель предположительно составит 31,5 тыс. человек.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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Комментарии

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Alla Niko
2019-01-08 15:01:29
разве об этом надо говорить. сделано -рапортуй. планируем уже с 2000 . а возница там где и была
Изя
2019-01-08 14:56:20
Власти меньше бы чушь говорили , а хоть что то сделали уже .
ЛЕОН
2019-01-08 13:59:00
Если 1000 раз сказать (СЛАДКО, СЛАДКО, ...) то на языке появится кусочек сахара.)))
mentor
2019-01-08 12:26:16
Планирование – это деятельность, которая имеет своей целью оптимальное распределение ресурсов, составление программы дальнейших действий для достижения поставленных задач.
Прогнозирование – это деятельность, которая направлена на вынесение некоторых вероятностных предположений относительно будущего состояния или отдельных его частей.
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