Власти Карелии объяснили, почему будет расти количество рабочих мест

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В Управлении труда и занятости Карелии подготовили прогноз баланса трудовых ресурсов Карелии на 2019 год и плановый период до 2021 года.
По оценке ведомства, ожидается рост численности рабочих мест по всех основных видах экономической деятельности.
В том числе, прогнозируется увеличение в 2021 году количества занятых в сфере "Обрабатывающие производства" на 2,9% по отношению к 2017 году. Этот показатель предположительно составит 31,5 тыс. человек.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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