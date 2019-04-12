Власти Карелии объяснили проблемы с приватизацией плохим состоянием госимущества

Объекты государственного имущества проигрывают конкуренцию коммерческой недвижимости и находятся в неудовлетворительном состоянии, поэтому не находят покупателей.

Как сообщил на заседании правительства министр имущественных и земельных отношений Карелии Сергей Щебекин, в 2018 году были реализованы 18 объектов. Всего за этот период было объявлено 73 аукциона посредством публичного предложения, пишут "Вести Карелии".

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