09:11, 12 Апреля 2019
Власти Карелии объяснили проблемы с приватизацией плохим состоянием госимущества
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Объекты государственного имущества проигрывают конкуренцию коммерческой недвижимости и находятся в неудовлетворительном состоянии, поэтому не находят покупателей.
Как сообщил на заседании правительства министр имущественных и земельных отношений Карелии Сергей Щебекин, в 2018 году были реализованы 18 объектов. Всего за этот период было объявлено 73 аукциона посредством публичного предложения, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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