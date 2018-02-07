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Новости. Общество
13:13, 07 Февраля 2018

Власти Карелии объяснили снижение безработицы

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Управление труда и занятости Карелии видит причины снижения регистрируемой безработицы в создании новых рабочих мест и мерах господдержки по трудоустройству безработных.

Начальник управления Елена Фролова прокомментировала официальную статистику, согласно которой, среднемесячная численность зарегистрированных безработных в Карелии в 2017 году сократилась на 12% по сравнению с 2016 годом.

"Если говорить о среднемесячном показателе, за 16 год мы фиксировали 7385 безработных… и это составляло 2,3% (уровень безработицы), то по итогам 17 года среднемесячная численность составила 6494 и уровень безработицы снизился до отметки 1,9%", - сказала Фролова.

По ее мнению, это объясняется "совокупностью нескольких факторов".

О каких именно факторах идет речь, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
vist
2018-02-07 18:02:19
"Экономические предпосылки" снижения официально зарегистрированных безработных связаны с продолжающимся обнищанием народа. В посёлках и деревнях люди не могут себе позволить выехать в райцентр из-за высокой стоимости проезда у частников. Кроме этого, многие плюнули на те крохи которые им дают и на тот унижающий их бюрократический процесс, которым определяется статус безработного. Ни какого роста экономики нет, наоборот, в 2017 году было открыто 1200 новых предприятий (примерно), а закрыто 2200 предприятий ( примерно). Конечно, каждый верит в то, во что хочет. Пора чиновникам смотреть и видеть реальную картину происходящего " прогресса" в республике", а не выдумку, позволяющею им и дальнейшем спать и видеть радужные сны! Как там говорил незабвенный Марк Твен: " Есть прямая ложь. а есть статистика".
User
2018-02-07 15:31:06
Народ сваливает из республики, потому и число безработных уменьшается.
xxxxxxx
2018-02-07 15:24:31
Прямо уработались упр. по труду , всех устраивали на работу... Из кабинетов то не выходили. Может как хотели раньше , всех в тюрьму безработных упрятала Фролова .
Гость
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