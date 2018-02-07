Власти Карелии объяснили снижение безработицы

Управление труда и занятости Карелии видит причины снижения регистрируемой безработицы в создании новых рабочих мест и мерах господдержки по трудоустройству безработных.

Начальник управления Елена Фролова прокомментировала официальную статистику, согласно которой, среднемесячная численность зарегистрированных безработных в Карелии в 2017 году сократилась на 12% по сравнению с 2016 годом.

"Если говорить о среднемесячном показателе, за 16 год мы фиксировали 7385 безработных… и это составляло 2,3% (уровень безработицы), то по итогам 17 года среднемесячная численность составила 6494 и уровень безработицы снизился до отметки 1,9%", - сказала Фролова.

По ее мнению, это объясняется "совокупностью нескольких факторов".

О каких именно факторах идет речь, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".