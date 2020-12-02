Власти Карелии обязались подключить к газовой трубе 16 тыс. домов за 5 лет

Власти Карелии заключили соглашение с "Газпромом", согласно которому планируется обеспечить подключение к природному газу 16 тыс. домовладений.

Об этом сообщил на свой странице Вконтакте глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, "Газпром" планирует за 5 лет увеличить в 10 раз объем инвестиций в строительство газопроводов и газораспределительных станций в Карелии.

"Определенные обязательства берет на себя и республика. В течение пяти лет нам необходимо выполнить большой объем работ – построить почти 500 км внутрипоселковых газопроводов для подключения к газу предприятий и более 16 тысяч домовладений", - написал губернатор.

Подробнее о планах "Газпрома" читайте в интернет-газете "Вести Карелии".