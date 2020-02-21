Власти Карелии ошиблись с датой столетия республики

8 июня не имеет отношения к созданию Карельской трудовой коммуны, от которой принято отсчитывать республиканскую историю.

До юбилейной даты осталось менее полугода, но многие даже в республиканском руководстве не догадываются, что она – ошибочна. 8 июня, выбранное властями Карелии в качестве Дня республики, ее главного праздника, не имеет никакого отношения к созданию Карельской трудовой коммуны, от которого в России принято вести отсчет "карельской государственности".

Читайте подробнее в материале журналиста Валерия Поташова "Республика Карелия как детище заместителя Дзержинского"