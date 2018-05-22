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Новости. Общество
10:33, 22 Мая 2018

Власти Карелии отчитаются перед депутатами об исполнении ФЦП развития республики

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Власти Карелии в июне доложат депутатам Законодательного собрания об исполнении федеральной целевой программы "Развитие Карелии до 2020 года".

Предложение депутата Виктора Степанова во вторник на заседании парламента поддержало большинство народных избранников.

"Практика показывает, что деньги, которые выделяются, по разным причинам не успевают ежегодно осваивать", - сказал Виктор Степанов.

Напомним, ожидается, что в 2018 году финансирование ФЦП составит три миллиарда рублей.

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