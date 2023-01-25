Власти Карелии отменили публичные слушания для корректировки генпланов

Общественные обсуждения заморожены в республике на год.

Правительство Карелии отменило процедуру проведения публичных слушаний при корректировке генеральных планов поселений и городских округов для приведения их в соответствие с федеральной, региональной или муниципальными схемами территориального планирования. Публичные слушания отменены и для проектов планировки и межевания территории, которые предусматривают размещение линейных объектов.

Как следует из правительственного постановления, общественные обсуждения вносимых в генпланы изменений заморожены в республике на год. Напомним, такое же постановление было принято в Карелии в прошлом году, и республиканские власти объясняли его появление необходимостью ускорения газификации региона. По словам карельских чиновников, отмена публичных слушаний позволит утверждать градостроительную документацию и документы территориального планирования в ускоренном порядке.